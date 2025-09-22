Icon

القوات الخاصة للأمن والحماية تبرز مهاراتها الذكية في فعاليات اليوم الوطني 95

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تشارك القوات الخاصة للأمن والحماية في فعالية وزارة الداخلية “عز الوطن”، احتفاءً باليوم الوطني الـ (95) للمملكة، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، خلال الفترة (22 – 23 سبتمبر 2025م)، وذلك في بنبان بمدينة الرياض.

ويستعرض جناح القوات في الفعالية، الآليات المجهزة بأنظمة ذكية، والتعريف بطبيعة عمل القطاع ومهامه والمناطق المعني بحمايتها، وتقديم عروض توعوية وتثقيفية، وأنشطة ترفيهية.

