القوات الخاصة للأمن والحماية تبرز مهاراتها الذكية في فعاليات اليوم الوطني 95

تشارك القوات الخاصة للأمن والحماية في فعالية وزارة الداخلية “عز الوطن”، احتفاءً باليوم الوطني الـ (95) للمملكة، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، خلال الفترة (22 – 23 سبتمبر 2025م)، وذلك في بنبان بمدينة الرياض.

ويستعرض جناح القوات في الفعالية، الآليات المجهزة بأنظمة ذكية، والتعريف بطبيعة عمل القطاع ومهامه والمناطق المعني بحمايتها، وتقديم عروض توعوية وتثقيفية، وأنشطة ترفيهية.