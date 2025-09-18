القوات السعودية والقوات البرية الأمريكية تختتمان مناورات الرمال الحمراء

اختتمت القوات المسلحة والقوات البرية الأمريكية بالقيادة المركزية الوسطى، اليوم الخميس، مناورات التمرين المختلط «الرمال الحمراء»، الذي يهدف إلى تعزيز الجاهزية القتالية، وتطوير العمل المشترك.

بيئة عمليات متعددة الأبعاد

وشهد رئيس هيئة الأركان العامة، وقائد القيادة المركزية الأمريكية، وقادة القوات المشاركة ختام التمرين، الذي اشتمل على فرضية ميدانية لتهديدات بطائرات مسيّرة معادية في بيئة عمليات متعددة الأبعاد، تعاملت معها الوحدات المشاركة باحترافية عبر أنظمتها الدفاعية الحديثة.