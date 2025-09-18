وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية تمديد فترة التسجيل بجائزة المعلم المتميز في المدينة المنورة نيوم يفوز على الأخدود بهدف دون رد وظائف شاغرة بـ فروع الهيئة الملكية وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله لمواجهة إنفيديا.. هواوي تطرح أقوى معالجات ذكاء اصطناعي الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ183 مليار دولار القوات السعودية والقوات البرية الأمريكية تختتمان مناورات الرمال الحمراء وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة
اختتمت القوات المسلحة والقوات البرية الأمريكية بالقيادة المركزية الوسطى، اليوم الخميس، مناورات التمرين المختلط «الرمال الحمراء»، الذي يهدف إلى تعزيز الجاهزية القتالية، وتطوير العمل المشترك.
وشهد رئيس هيئة الأركان العامة، وقائد القيادة المركزية الأمريكية، وقادة القوات المشاركة ختام التمرين، الذي اشتمل على فرضية ميدانية لتهديدات بطائرات مسيّرة معادية في بيئة عمليات متعددة الأبعاد، تعاملت معها الوحدات المشاركة باحترافية عبر أنظمتها الدفاعية الحديثة.
