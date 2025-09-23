وظائف شاغرة في شركة PARSONS وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة الزكاة 19 وظيفة شاغرة لدى فروع وزارة الطاقة وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير القيادة الإماراتية تهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة توقعات الطقس اليوم: أمطار وغبار على عدة مناطق وظائف إدارية شاغرة لدى شركة Aramex فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن خطة إعمار غزة الأحوال المدنية تستعرض رحلتها من الكاميرا القديمة إلى الخدمات الرقمية في عز الوطن
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في برقيات، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني الـ (95) للمملكة.
كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في برقيات، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الوطني الـ(95) للمملكة.