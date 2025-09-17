الكرملين: عقوبات الاتحاد الأوروبي لن تؤثر علينا

جددت روسيا انتقاداتها للاتحاد الأوروبي الذي يستعد لفرض حزمة عقوبات جديدة عليها. واعتبر المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء أن “الاتحاد الأوروبي يواصل نهجه العدواني تجاه روسيا معتقدًا خطأً أن العقوبات ستؤثر على سياستها”، وفق ما أفادت وكالة تاس.

في حين أكد أن بلاده “منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا وتفضل تسوية الوضع بالوسائل السياسية والدبلوماسية”

وأوضح الكرملين أن هناك توقفًا حاليًا في عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني، لكنها قد تستأنف مستقبلاً.

كما شدد على أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة بما في ذلك بين إدارتي الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

بالتزامن، دعت بولندا الدول الأوروبية إلى وقف استيراد الطاقة الروسية، كما كرر ترامب أمس المطلب عينه.

فيما أكدت ألمانيا أنه لا يجب أن تحدد موسكو وحدها شروط السلام مع كييف.