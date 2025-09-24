الكرملين لترامب: روسيا دب وليست نمرًا من ورق

رد الكرملين، الأربعاء، على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف فيها روسيا بأنها “نمر من ورق”، مؤكدًا أن موسكو دولة قوية قادرة على الدفاع عن مصالحها، وأن عمليتها العسكرية في أوكرانيا ستتواصل حتى تحقيق أهدافها.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات لإذاعة “آر بي سي” إن “روسيا دب وليست نمرًا من ورق، ولا وجود لشيء اسمه دب من ورق”، مضيفًا أن الرئيس فلاديمير بوتين يقدّر في الوقت نفسه “جهود ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا”.

وشدد بيسكوف على أن الاقتصاد الروسي “يحافظ على استقراره” رغم العقوبات الغربية المستمرة منذ اندلاع الحرب، مع إقراره بوجود “مشكلات في بعض القطاعات الاقتصادية”، لكنه أكد أن موسكو قادرة على التعامل معها وضمان استمرار عجلة النمو.