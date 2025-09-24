الكرملين لترامب: روسيا دب وليست نمرًا من ورق أوبريت وطني ونافورة تفاعلية.. محافظ الأحساء يرعى احتفال اليوم الوطني الـ 95 أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء سوق الأسهم السعودية تقفز 5% مصرع 12 شخصًا على الأقل في كولكاتا الهندية بسبب الأمطار سماء الأحساء تزدان بالألعاب النارية احتفاءً باليوم الوطني طرح 3 فرص استثمارية لزراعة الشتلات والأشجار المثمرة في منطقة مكة المكرمة تراجع أسعار الذهب بعد تسجيلها أعلى مستوى في الجلسة السابقة الصندوق العقاري يُودع مليارًا و36 مليون ريال في حسابات مستفيدي الدعم السكني أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة حتى المساء
رد الكرملين، الأربعاء، على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف فيها روسيا بأنها “نمر من ورق”، مؤكدًا أن موسكو دولة قوية قادرة على الدفاع عن مصالحها، وأن عمليتها العسكرية في أوكرانيا ستتواصل حتى تحقيق أهدافها.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات لإذاعة “آر بي سي” إن “روسيا دب وليست نمرًا من ورق، ولا وجود لشيء اسمه دب من ورق”، مضيفًا أن الرئيس فلاديمير بوتين يقدّر في الوقت نفسه “جهود ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا”.
وشدد بيسكوف على أن الاقتصاد الروسي “يحافظ على استقراره” رغم العقوبات الغربية المستمرة منذ اندلاع الحرب، مع إقراره بوجود “مشكلات في بعض القطاعات الاقتصادية”، لكنه أكد أن موسكو قادرة على التعامل معها وضمان استمرار عجلة النمو.