الكوليرا تحصد المزيد من الأرواح في دارفور

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٢ مساءً
الكوليرا تحصد المزيد من الأرواح في دارفور
المواطن - فريق التحرير

أعلنت منسقية النازحين واللاجئين في إقليم دارفور غرب السودان الأحد عن ارتفاع العدد التراكمي لإصابات الكوليرا إلى 10297 حالة مسجلة بينها 416 وفاة منذ بدء انتشار المرض.

وأوضح المتحدث باسم المنسقية آدم رجال إن الإحصاءات الأخيرة أظهرت تسجيل 270 إصابة جديدة و6 وفيات يوم السبت فقط.

كما أضاف رجال أن منطقة طويلة التي استقبلت أعداداً كبيرة من النازحين القادمين من مدينة الفاشر خلال الفترة الماضية سجلت أعلى معدلات الإصابة، حيث تجاوزت الإصابات 5 آلاف حالة مع 78 وفاة.

فيما دعا منظمة الصحة العالمية والمنظمات الإنسانية ذات الصلة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لاحتواء تفشي الكوليرا، محذراً من أن الأوضاع الصحية الحالية تمثل كارثة تهدد حياة الآلاف.

يأتي ذلك في حين تستمر الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو منذ أبريل 2023، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين وترك بعض المناطق تعاني المجاعة والكوليرا، وفق فرانس برس.

والكوليرا عدوى معوية حادة تنتشر عبر الطعام والماء الملوثين بالبكتيريا، وغالباً من خلال البراز. كما تُسبب إسهالاً شديداً وقيئاً وتشنجات عضلية، بينما يمكن أن يكون المرض قاتلاً في غضون ساعات إذا تُرك من دون علاج.

