مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

اللواء الفايز يتفقَّد القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع الشمال نيوم

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٥١ مساءً
اللواء الفايز يتفقَّد القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع الشمال نيوم
المواطن - واس

تفقَّد قائد القوات الخاصة للأمن والحماية اللواء البحري منصور بن ناصر الفايز، القوة الخاصة للأمن والحماية، بمشروع الشمال “نيوم” والمراكز التابعة لها، لمتابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على تنفيذ القوات مهامها في نطاق المسؤولية.

ونقل اللواء الفايز لمنسوبي القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع الشمال “نيوم”، تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على ما يبذلونه من جهود في حفظ الأمن وتنفيذ مهام القوات.

