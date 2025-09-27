Icon

يستضيف وزيري البلديات والإسكان والإعلام ورئيس هيئة العقار

المؤتمر الصحفي الحكومي يستعرض توازن سوق الإيجارات والعقارات.. بعد غدٍ

السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣١ مساءً
المؤتمر الصحفي الحكومي يستعرض توازن سوق الإيجارات والعقارات.. بعد غدٍ
المواطن - واس

ينعقد المؤتمر الصحفي الحكومي يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، الذي يستضيف معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل؛ للحديث عن رؤية القيادة ومنطلق التوازن العقاري، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بشأن التوازن العقاري، وضبط سوق الإيجار وتحقيق التوازن، ومخرجات العرض والطلب وتنظيم السوق، والشفافية والموثوقية ركيزةً للنمو.

المؤتمر الصحفي الحكومي

ويستضيف المؤتمر معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري؛ للحديث عن أبرز مستجدات المملكة وإنجازاتها.
كما يستضيف رئيس الهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد للحديث عن ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويلقي الضوء حول أبرز محاور الأحكام.

وسيجيب أصحاب المعالي خلال المؤتمر عن أسئلة الحضور والإعلاميين.

ويبث المؤتمر مباشرة عبر قنوات التلفزيون السعودية، ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.

