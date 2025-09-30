المالية تصدر البيان التمهيدي للميزانية.. الإيرادات 1.147 مليار ريال والنفقات 1.313 مليار

نشرت وزارة المالية اليوم الثلاثاء، البيان التمهيدي للميزانية العامة للسعودية لعام 2026م، حيث بلغت الإيرادات 1,147 مليار ريال، والنفقات: 1,313 مليار ريال، فيما تم تسجيل عجز بقيمة 165 مليار ريال.

إجمالي الإيرادات

وأوضحت المالية، أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1,147 مليار ريال في العام 2026م، وصولًا إلى نحو 1,294 مليار ريال في العام 2028م.

إجمالي النفقات

ويُتوقع أن تبلغ إجمالي النفقات نحو 1,313 مليار ريال في العام 2026م، وصولًا إلى ما يقارب 1,419 مليار ريال في العام 2028م.

وأضافت وزارة المالية، أنه يتوقّع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.4% في العام 2025م، مدفوعًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تصل إلى 5.0%.

وتهدف ميزانية 2026م إلى المحافظة على قوة المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال المحافظة على احتياطيات مالية معتبرة ومستويات آمنة من الدين العام.

وكشفت وزارة المالية، عن ارتفاع مدروس لمحفظة الدين بنهاية العام 2026م ضمن سياسة منضبطة تضمن الاستدامة ومرونة المالية العامة.