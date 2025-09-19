المباخر الإلكترونية أقل ضررًا من التقليدية

في ظل الإقبال المتزايد على استخدام البخور بمختلف أنواعه في المناسبات والمنازل، شددت استشارية طب الأسرة، الدكتورة مرام المحمدي، على ضرورة التعامل معه بحذر، مؤكدة أن المباخر الإلكترونية تُعد أقل ضررًا من الطرق التقليدية.

وأوضحت المحمدي، في تصريحات لقناة الإخبارية، أن الاعتدال في استخدام البخور أمر مهم للحفاظ على الصحة، لافتة إلى أن استنشاق دخانه بشكل مباشر قد يسبب أضرارًا تنفسية على المدى البعيد.

كما دعت إلى ضرورة استخدام البخور في أماكن مفتوحة مع توفير تهوية جيدة، وتجنب إشعاله في الأماكن المغلقة التي قد تحتفظ بالدخان وتؤثر سلبًا على جودة الهواء وصحة من يتواجد فيها.

ويأتي هذا التنبيه الطبي في وقت يشهد فيه سوق المباخر التقليدية والإلكترونية رواجًا واسعًا في المملكة، حيث يُعد البخور جزءًا أصيلًا من العادات الاجتماعية، إلا أن الخبراء يؤكدون أن طرق الاستخدام الآمن والواعي هي ما يحدّد أثره الصحي.