المدني يحذر: أمطار رعدية غزيرة على عدة مناطق حتى الخميس

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم، إلى أخذ الحيطة والحذر تزامنًا مع استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة حتى يوم الخميس المقبل.

وشددت مديرية الدفاع المدني على أهمية البقاء في أماكن آمنة، وتجنب أماكن تجمع السيول والأودية، وعدم السباحة فيها، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الطائف، ميسان، أضم، العرضيات، المويه، تربة، الخرمة، رنية، الليث، والقنفذة، فيما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة، الجموم، الكامل، وبحرة.