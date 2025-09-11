Icon

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة Icon بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة Icon خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان Icon ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري Icon الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا Icon عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها Icon قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة Icon السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة Icon استقرار أسعار الذهب اليوم Icon وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

المركزي الأوروبي قد يثبت أسعار الفائدة اليوم

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٢ صباحاً
المركزي الأوروبي قد يثبت أسعار الفائدة اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس اجتماعه الدوري في فرانكفورت، لمراجعة توجهاته بشأن السياسة النقدية، وسط توقعات واسعة بعدم إجراء أي تغيير على أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن يعلن المجلس قراره في تمام الثانية والربع ظهرًا بتوقيت فرانكفورت (12:15 بتوقيت غرينتش)، حيث يرجّح أن يبقي سعر الفائدة على الإيداع – وهو الأهم بالنسبة للمدخرين والبنوك – عند مستوى 2%.

قد يهمّك أيضاً
أسواق العالم تترقب إعلان موعد خفض الفائدة الأمريكية

أسواق العالم تترقب إعلان موعد خفض الفائدة الأمريكية

ارتفاع معظم أسواق الأسهم الخليجية وسط آمال خفض الفائدة الأمريكية

ارتفاع معظم أسواق الأسهم الخليجية وسط آمال خفض الفائدة الأمريكية

وتأتي المناقشات في وقت يشهد فيه المشهد الأوروبي توترات سياسية واقتصادية، أبرزها أزمة سقوط الحكومة الفرنسية، التي انعكست على أسواق المال. فقد سجلت عوائد السندات الفرنسية ارتفاعًا فاق نظيرتها الإيطالية لأول مرة منذ إطلاق اليورو، وهو ما أثار تكهنات بشأن إمكانية تدخل البنك المركزي الأوروبي عبر شراء السندات الفرنسية لخفض كلفة الاقتراض، رغم وجود عوائق قانونية وسياسية تحول دون ذلك.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أوقف في يوليو الماضي سلسلة من سبع تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة، بعدما خفضها تدريجيًا من 4% في ربيع 2024 إلى المستوى الحالي البالغ 2%.

ويرى محللون أن استمرار التضخم الأساسي فوق المستوى المستهدف للبنك – البالغ 2% – يفرض مزيدًا من الحذر. وتشير البيانات الأولية لشهر أغسطس إلى ارتفاع أسعار المستهلك في منطقة اليورو بنسبة 2.1% على أساس سنوي، في حين بلغ التضخم الأساسي 2.3%.

ويؤكد البنك المركزي الأوروبي أن هدفه الرئيس يتمثل في ضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مع مراقبة تطورات الأسواق والأوضاع الاقتصادية في دول المنطقة عن كثب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد