المركزي الأوروبي قد يثبت أسعار الفائدة اليوم

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس اجتماعه الدوري في فرانكفورت، لمراجعة توجهاته بشأن السياسة النقدية، وسط توقعات واسعة بعدم إجراء أي تغيير على أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن يعلن المجلس قراره في تمام الثانية والربع ظهرًا بتوقيت فرانكفورت (12:15 بتوقيت غرينتش)، حيث يرجّح أن يبقي سعر الفائدة على الإيداع – وهو الأهم بالنسبة للمدخرين والبنوك – عند مستوى 2%.

وتأتي المناقشات في وقت يشهد فيه المشهد الأوروبي توترات سياسية واقتصادية، أبرزها أزمة سقوط الحكومة الفرنسية، التي انعكست على أسواق المال. فقد سجلت عوائد السندات الفرنسية ارتفاعًا فاق نظيرتها الإيطالية لأول مرة منذ إطلاق اليورو، وهو ما أثار تكهنات بشأن إمكانية تدخل البنك المركزي الأوروبي عبر شراء السندات الفرنسية لخفض كلفة الاقتراض، رغم وجود عوائق قانونية وسياسية تحول دون ذلك.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أوقف في يوليو الماضي سلسلة من سبع تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة، بعدما خفضها تدريجيًا من 4% في ربيع 2024 إلى المستوى الحالي البالغ 2%.

ويرى محللون أن استمرار التضخم الأساسي فوق المستوى المستهدف للبنك – البالغ 2% – يفرض مزيدًا من الحذر. وتشير البيانات الأولية لشهر أغسطس إلى ارتفاع أسعار المستهلك في منطقة اليورو بنسبة 2.1% على أساس سنوي، في حين بلغ التضخم الأساسي 2.3%.

ويؤكد البنك المركزي الأوروبي أن هدفه الرئيس يتمثل في ضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مع مراقبة تطورات الأسواق والأوضاع الاقتصادية في دول المنطقة عن كثب.