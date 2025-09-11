Icon

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٢٥ مساءً
المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
المواطن - فريق التحرير

أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم، إبقاء أسعار الفائدة في منطقة اليورو بدون تغيير، مع الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند نسبة 2%.

واعتمد المركزي الأوروبي نهج الانتظار والترقب بعد سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة، وذلك في ظل الأزمة الحكومية في فرنسا التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الذي نتج عنها إجراءات التقشف.

وبحلول ربيع عام 2024، كان سعر الودائع الذي تتلقاه البنوك عندما تودع أموالها لدى البنك المركزي الأوروبي أعلى بمرتين عند نسبة 4%.

