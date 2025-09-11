المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة استقرار أسعار الذهب اليوم وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض
أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم، إبقاء أسعار الفائدة في منطقة اليورو بدون تغيير، مع الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند نسبة 2%.
واعتمد المركزي الأوروبي نهج الانتظار والترقب بعد سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة، وذلك في ظل الأزمة الحكومية في فرنسا التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الذي نتج عنها إجراءات التقشف.
وبحلول ربيع عام 2024، كان سعر الودائع الذي تتلقاه البنوك عندما تودع أموالها لدى البنك المركزي الأوروبي أعلى بمرتين عند نسبة 4%.