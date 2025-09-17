Icon

بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المئة

المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٥ مساءً
المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس
المواطن - فريق التحرير

قرّر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المئة، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المئة.

ويأتي هذا القرار في ضوء التطورات العالمية واتساقًا مع هدف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي.

