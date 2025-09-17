المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس

قرّر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المئة، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المئة.

ويأتي هذا القرار في ضوء التطورات العالمية واتساقًا مع هدف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي.