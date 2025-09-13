Icon

المركزي الصيني يجري عملية إعادة شراء عكسية مباشرة Icon وظائف إدارية شاغرة بـ شركة الخزف Icon مندوب السعودية بالأمم المتحدة: قرار حل الدولتين يعيد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية Icon الخارجية القطرية: القمة العربية الإسلامية ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي Icon زلزال عنيف يضرب سواحل روسيا وتحذيرات من أمواج تسونامي خطيرة Icon البرلمان العربي: إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين خطوة تعكس الدعم الدولي لحقوق الفلسطينيين Icon موسم الخريف: اعتدال الأجواء واقتران القمر بالثريا في قران 19 Icon وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية Icon طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح وبرد في 8 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
بقيمة 600 مليار يوان

المركزي الصيني يجري عملية إعادة شراء عكسية مباشرة

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٥ مساءً
المركزي الصيني يجري عملية إعادة شراء عكسية مباشرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أمس أنه سيجري عملية إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 600 مليار يوان (نحو 84.48 مليار دولار أمريكي) يوم 15 سبتمبر الجاري، للحفاظ على سيولة وافرة في النظام المصرفي للبلاد.

وستستمر العملية لمدة ستة أشهر (182 يومًا)، وتجري باستخدام طريقة تقديم عطاءات الكمية الثابتة وأسعار الفائدة والعطاءات متعددة الأسعار، وفقًا لبيان البنك.

قد يهمّك أيضاً
المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ298 مليار يوان

المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ298 مليار يوان

المركزي الصيني يضخ 256 مليار يوان في النظام المصرفي

المركزي الصيني يضخ 256 مليار يوان في النظام المصرفي

وأدخل البنك المركزي عمليات إعادة الشراء العكسية المباشرة في أكتوبر عام 2024 كأداة لإدارة السيولة في النظام المصرفي، وتنفذ مرة شهريًا في مدة لا تتجاوز سنة، ما أدى إلى إثراء مجموعة أدوات السياسة النقدية للصين بعد تطبيق عمليات إعادة الشراء المؤقتة وعمليات إعادة الشراء العكسية المؤقتة وعمليات شراء وبيع سندات الخزانة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد