المركزي الصيني يجري عملية إعادة شراء عكسية مباشرة

أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أمس أنه سيجري عملية إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 600 مليار يوان (نحو 84.48 مليار دولار أمريكي) يوم 15 سبتمبر الجاري، للحفاظ على سيولة وافرة في النظام المصرفي للبلاد.
وستستمر العملية لمدة ستة أشهر (182 يومًا)، وتجري باستخدام طريقة تقديم عطاءات الكمية الثابتة وأسعار الفائدة والعطاءات متعددة الأسعار، وفقًا لبيان البنك.
وأدخل البنك المركزي عمليات إعادة الشراء العكسية المباشرة في أكتوبر عام 2024 كأداة لإدارة السيولة في النظام المصرفي، وتنفذ مرة شهريًا في مدة لا تتجاوز سنة، ما أدى إلى إثراء مجموعة أدوات السياسة النقدية للصين بعد تطبيق عمليات إعادة الشراء المؤقتة وعمليات إعادة الشراء العكسية المؤقتة وعمليات شراء وبيع سندات الخزانة.