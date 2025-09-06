Icon

المرور: احذروا استخدام أكتاف الطريق في التجاوز

السبت ٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠١ مساءً
المرور: احذروا استخدام أكتاف الطريق في التجاوز
المواطن - فريق التحرير

أصدرت الإدارة العامة للمرور تحذيرًا من المخاطر المرتبطة باستخدام أكتاف الطريق للتجاوز، مؤكدة أن هذا التصرف يُعدّ من الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية، ويؤثر سلبًا على انسيابية حركة المركبات.

وأفادت الإدارة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” بأن التجاوز عبر الأكتاف لا يقتصر ضرره على السائق المخالف، بل يمتد ليشمل جميع مستخدمي الطريق، مما يتسبب في تعطيل الحركة المرورية وزيادة مخاطر السلامة على السائقين.

