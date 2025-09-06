المرور: احذروا استخدام أكتاف الطريق في التجاوز

ما تكلفة الاستقدام للعاملة الأوغندية؟ مساند يُجيب 88 دولة تعلق خدمات البريد مع أميركا القبض على مروج الإمفيتامين في حائل كرنفال بريدة يستقطب أندر أنواع التمور بالمنطقة أمطار غزيرة على الباحة ورياح شديدة السرعة تستمر لساعات حقن مثيرة للجدل تدعي قدرتها على إخفاء الشيب الأخضر الشاب يتأهل لنهائيات العالم للكرة الطائرة الشاطئية سيول توفد مبعوثًا لواشنطن بعد أزمة مصنع هيونداي وضبط 300 كوري الصين تعلن انضمامها لحل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية أمطار غزيرة على عسير.. تجنبوا مجاري السيول وتجمعات المياه
أصدرت الإدارة العامة للمرور تحذيرًا من المخاطر المرتبطة باستخدام أكتاف الطريق للتجاوز، مؤكدة أن هذا التصرف يُعدّ من الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية، ويؤثر سلبًا على انسيابية حركة المركبات.
وأفادت الإدارة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” بأن التجاوز عبر الأكتاف لا يقتصر ضرره على السائق المخالف، بل يمتد ليشمل جميع مستخدمي الطريق، مما يتسبب في تعطيل الحركة المرورية وزيادة مخاطر السلامة على السائقين.