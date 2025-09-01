Icon

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تربك مستخدمي الطريق وتعرضهم لخطر الحوادث

المرور: احذروا المراوغة بين المركبات

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، من خطورة المراوغة بين المركبات.

وأوضح المرور، عبر منصة إكس، أن المراوغة بسرعة بين المركبات تربك مستخدمي الطريق، وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية.

خطورة المراوغة بين المركبات

وأضاف المرور، أن المراوغة بين المركبات مخالفة للأنظمة المرورية وترفع نسبة وقوع الحوادث، وتزيد من صعوبة التحكم بالمركبة.

