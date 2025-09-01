المرور: احذروا المراوغة بين المركبات

التأمينات: اكتمال صرف معاشات سبتمبر بقيمة 12 مليار ريال مدني الرياض يخمد حريقًا في حشائش وأعشاب الكارتلات تصعد الصراع في المكسيك.. مخدرات ومسيرات وعصابات 7 أطعمة تعزز نمو الأطفال بصحة وأمان وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS أجواء الخريف.. ضباب وأمطار تعكس جمال الطبيعة في عسير “اتحاد الهجن” ينشر قائمة المواد المحظورة قبل انطلاق مهرجان ولي العهد جامعة الأمير مقرن تعلن بدء التسجيل في برامج الدبلومات المهنية سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب في نيجيريا تنبيه من حالة مطرية غزيرة على منطقة مكة تستمر لأيام
حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، من خطورة المراوغة بين المركبات.
وأوضح المرور، عبر منصة إكس، أن المراوغة بسرعة بين المركبات تربك مستخدمي الطريق، وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية.
وأضاف المرور، أن المراوغة بين المركبات مخالفة للأنظمة المرورية وترفع نسبة وقوع الحوادث، وتزيد من صعوبة التحكم بالمركبة.
