المرور: احذروا المراوغة بين المركبات

حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، من خطورة المراوغة بين المركبات.

وأوضح المرور، عبر منصة إكس، أن المراوغة بسرعة بين المركبات تربك مستخدمي الطريق، وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية.

خطورة المراوغة بين المركبات

وأضاف المرور، أن المراوغة بين المركبات مخالفة للأنظمة المرورية وترفع نسبة وقوع الحوادث، وتزيد من صعوبة التحكم بالمركبة.