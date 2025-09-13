Icon

المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا و4 خطوات للاشتراك

عبر منصة أبشر

المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا و4 خطوات للاشتراك

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٧ مساءً
المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا و4 خطوات للاشتراك
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، يوم غد الأحد، عبر منصة أبشر.

مزاد اللوحات الإلكتروني

وأوضح المرور، عبر حسابه في منصة إكس: “أن طرح المزاد عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا”.

وأضاف المرور أن خطوات وطريقة وصول المستفيدين إلى الخدمة، تشمل ثلاث خطوات كالتالي:

  • الدخول لمنصة أبشر
  • اختيار خدمات من تبويب خدماتي
  • اختيار المرور
  • ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني

