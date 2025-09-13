المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا و4 خطوات للاشتراك

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، يوم غد الأحد، عبر منصة أبشر.

مزاد اللوحات الإلكتروني

وأوضح المرور، عبر حسابه في منصة إكس: “أن طرح المزاد عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا”.

وأضاف المرور أن خطوات وطريقة وصول المستفيدين إلى الخدمة، تشمل ثلاث خطوات كالتالي:

الدخول لمنصة أبشر

اختيار خدمات من تبويب خدماتي

اختيار المرور

ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني