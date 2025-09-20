Icon

المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني.. غدًا

السبت ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٢٣ مساءً
المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني.. غدًا
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، يوم غد الأحد.

وأوضح المرور عبر منصة “إكس”، إلى طرح المزاد عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

وحدد المرور طريقة وصول المستفيدين إلى الخدمة، من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول لمنصة أبشر
  • اختيار خدمات من تبويب خدماتي
  • اختيار المرور
  • اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني

