المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني.. غدًا

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، يوم غد الأحد.
وأوضح المرور عبر منصة “إكس”، إلى طرح المزاد عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.
وحدد المرور طريقة وصول المستفيدين إلى الخدمة، من خلال الخطوات التالية:
تنوه الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، وذلك عبر منصة #أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا. #المرور_السعودي pic.twitter.com/44ML1SAmyc
— المرور السعودي (@eMoroor) September 20, 2025