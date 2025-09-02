أمسية “التواصل الاستراتيجي” في قيصرية الكتاب لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بتهامة قحطان في عسير المرور لقائدي المركبات: التزموا سلوكيات القيادة الآمنة السعودية تعزي حكومة وشعب السودان في ضحايا كارثة الانزلاق الأرضي التجارة تتيح إصدار تراخيص تخفيضات اليوم الوطني 95 زلزال جديد بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان استشاري: تكرار التهابات الجيوب الأنفية يتطلب الجراحة دوريات المجاهدين تقبض على مخالفين لترويجهما المخدر بجازان سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.3 مليارات ريال موسم تمور البدائع.. جودة في المنتج وإنعاش للحركة الاقتصادية
دعت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات لأهمية الالتزام بسلوكيات القيادة الآمنة للوقاية من الحوادث المرورية.
وأضاف المرور السعودي، عبر منصة إكس، أن الالتزام بسلوكيات القيادة وقاية وأمان ويحفظ الأرواح.
وكان المرور، قد حذر في وقت سابق من المراوغة بسرعة بين المركبات؛ حيث تربك مستخدمي الطريق، وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية.
الالتزام بسلوكيات القيادة وقاية وأمان.
#المرور_السعودي
#سلامتك_تهمنا pic.twitter.com/jo0Cocz6B1
— المرور السعودي (@eMoroor) September 2, 2025