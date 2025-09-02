Icon

المرور لقائدي المركبات: التزموا سلوكيات القيادة الآمنة

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥٥ مساءً
المرور لقائدي المركبات: التزموا سلوكيات القيادة الآمنة
المواطن - فريق التحرير

دعت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات لأهمية الالتزام بسلوكيات القيادة الآمنة للوقاية من الحوادث المرورية.

وقاية وأمان على الطريق

وأضاف المرور السعودي، عبر منصة إكس، أن الالتزام بسلوكيات القيادة وقاية وأمان ويحفظ الأرواح.

وكان المرور، قد حذر في وقت سابق من المراوغة بسرعة بين المركبات؛ حيث تربك مستخدمي الطريق، وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية.

