المرور لقائدي المركبات: التزموا سلوكيات القيادة الآمنة

دعت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات لأهمية الالتزام بسلوكيات القيادة الآمنة للوقاية من الحوادث المرورية.

وقاية وأمان على الطريق

وأضاف المرور السعودي، عبر منصة إكس، أن الالتزام بسلوكيات القيادة وقاية وأمان ويحفظ الأرواح.

وكان المرور، قد حذر في وقت سابق من المراوغة بسرعة بين المركبات؛ حيث تربك مستخدمي الطريق، وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية.