المرور يحدد أبرز 3 مسببات للحوادث في منطقة مكة المكرمة

كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز (3) مسببات للحوادث المرورية في عام (2024) بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضحت أن استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال) أثناء قيادة المركبة، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات والانحراف المفاجئ، من أبرز مسببات الحوادث المرورية في العاصمة المقدسة، ومحافظة جدة، ومحافظة الطائف.
ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.