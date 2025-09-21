Icon

ألعاب نارية وفعاليات جوية وبحرية في سماء السعودية بمناسبة اليوم الوطني Icon القبض على 3 مواطنين اعتدوا على آخر بالرياض Icon الاتحاد يتغلب على النجمة بهدفٍ دون رد Icon التعادل السلبي يحسم مواجهة الحزم والفتح بدوري روشن Icon فلكية جدة: كسوف جزئي عميق للشمس غدًا Icon عادات يومية سلبية تسبب النوبات القلبية Icon أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة Icon فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل Icon فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة Icon السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

المرور يحدد أبرز 3 مسببات للحوادث في منطقة مكة المكرمة

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:١٨ مساءً
المرور يحدد أبرز 3 مسببات للحوادث في منطقة مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز (3) مسببات للحوادث المرورية في عام (2024) بمنطقة مكة المكرمة.

مسببات الحوادث في مكة المكرمة

وأوضحت أن استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال) أثناء قيادة المركبة، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات والانحراف المفاجئ، من أبرز مسببات الحوادث المرورية في العاصمة المقدسة، ومحافظة جدة، ومحافظة الطائف.

قد يهمّك أيضاً
6 خطوات لدخول مزاد اللوحات الإلكترونية

6 خطوات لدخول مزاد اللوحات الإلكترونية

ضبط قائد مركبة يمارس التفحيط في طريق عام

ضبط قائد مركبة يمارس التفحيط في طريق عام

ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة
السعودية اليوم

أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة

السعودية اليوم
المرور: 8 خطوات لنقل اللوحات عبر منصة أبشر
السعودية اليوم

المرور: 8 خطوات لنقل اللوحات عبر منصة...

السعودية اليوم
المرور : 4 توجيهات حال القيادة داخل الأحياء السكنية
السعودية اليوم

المرور : 4 توجيهات حال القيادة داخل...

السعودية اليوم
ضبط 2281 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة
السعودية اليوم

ضبط 2281 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن...

السعودية اليوم
أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى التاسعة 
السعودية اليوم

أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة...

السعودية اليوم
المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني.. غدًا
السعودية اليوم

المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني.. غدًا

السعودية اليوم