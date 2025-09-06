وفاة شبيه عادل إمام الفنان فكري عبدالحميد وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي استشاري: المورينجا ليست علاجًا سحريًا ولا تعالج الضغط والسكري ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت المرور يحدد غرامة استخدام أي جهاز محمول أثناء سير المركبة زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شرقي أفغانستان أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي تعيين مرشح السعودية رئيسًا لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب انطلاق ملتقى الشنفري الأول بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين والمفكرين
حذرت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات من استخدام أي جهاز محمول أثناء سير المركبة.
وأوضح المرور، عبر منصة إكس، أن استخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة مخالفة مرورية غرامتها المالية من 500 ريال إلى 900 ريال.
وأكدت الإدارة العامة للمرور، أن الانشغال عن القيادة فِعل متهور يعرض صاحب المركبة ومن حوله لخطر الحوادِث.
