تصل إلى 900 ريال

المرور يحدد غرامة استخدام أي جهاز محمول أثناء سير المركبة

السبت ٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٧ صباحاً
المرور يحدد غرامة استخدام أي جهاز محمول أثناء سير المركبة
المواطن - فريق التحرير

حذرت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات من استخدام أي جهاز محمول أثناء سير المركبة.

غرامة استخدام أي جهاز محمول

وأوضح المرور، عبر منصة إكس، أن استخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة مخالفة مرورية غرامتها المالية من 500 ريال إلى 900 ريال.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، أن الانشغال عن القيادة فِعل متهور يعرض صاحب المركبة ومن حوله لخطر الحوادِث.

