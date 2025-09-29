Icon

المرور يحذّر: تجاهل الفحص الفني الدوري يُعد مخالفة مرورية

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

نبهت الإدارة العامة للمرور، بشأن أهمية التقديم للفحص الفني الدوري يعزز جاهزية المركبة وسلامة الركاب.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس، إن عدم التقديم للفحص الفني الدوري مخالفة مرورية غرامتها المالية من 150 ريال إلى 300 ريال.

هيئة النقل: تنفيذ 340 ألف عملية فحص وضبط 47 ألف مخالفة

الفحص الفني الدوري للسيارات يدشن 6 محطات متنقلة

وكانت إدارة المرور، قد نبهت في وقت سابق إلى تجنب استخدام الهاتف الجوال أثناء قيادة المركبات لضمان قيادة آمنة.

