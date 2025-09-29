المرور يحذّر: تجاهل الفحص الفني الدوري يُعد مخالفة مرورية

نبهت الإدارة العامة للمرور، بشأن أهمية التقديم للفحص الفني الدوري يعزز جاهزية المركبة وسلامة الركاب.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس، إن عدم التقديم للفحص الفني الدوري مخالفة مرورية غرامتها المالية من 150 ريال إلى 300 ريال.

وكانت إدارة المرور، قد نبهت في وقت سابق إلى تجنب استخدام الهاتف الجوال أثناء قيادة المركبات لضمان قيادة آمنة.