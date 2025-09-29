المرور يحذّر: تجاهل الفحص الفني الدوري يُعد مخالفة مرورية وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 5 مدن وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن وظائف إدارية شاغرة في مجموعة التركي وظائف شاغرة بفروع وزارة الطاقة في 8 مدن وظائف شاغرة لدى شركة مطارات الدمام وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة وظائف شاغرة بـ شركة سيف للخدمات الأمنية
نبهت الإدارة العامة للمرور، بشأن أهمية التقديم للفحص الفني الدوري يعزز جاهزية المركبة وسلامة الركاب.
وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس، إن عدم التقديم للفحص الفني الدوري مخالفة مرورية غرامتها المالية من 150 ريال إلى 300 ريال.
وكانت إدارة المرور، قد نبهت في وقت سابق إلى تجنب استخدام الهاتف الجوال أثناء قيادة المركبات لضمان قيادة آمنة.