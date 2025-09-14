المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر

Icon

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥١ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، طرح المزاد الإلكتروني للوحات المُميزة عبر منصة “أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة بشكلٍ إلكتروني.

وأوضح المرور، عبر حسابه في منصة إكس، أن المزاد يستمر حتى يوم غدٍ الإثنين 15 سبتمبر.

خطوات الاشتراك في مزاد اللوحات:

ويمكن للراغبين المشاركة في مزاد اللوحات الإلكترونية عبر أربع خطوات بسيطة تشمل التالي:

  • الدخول على “أبشر”
  • اختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”
  • ثم اختيار “المرور”
  • اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.

 

