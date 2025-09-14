المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة نسما التعليم تنشر جداول دروس الحصص اليومية للأسبوع الرابع الإخلاء الطبي ينقل مواطنين من المغرب للعلاج في السعودية التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال والقادسية حالة مطرية على جازان تستمر حتى المساء زلزال يهز إندونيسيا السعودية تشارك في قمة عمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري “U20” كوريا الجنوبية تُسجل أول إصابة بإنفلونزا الطيور هذا العام طقس الأحد.. أمطار غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، طرح المزاد الإلكتروني للوحات المُميزة عبر منصة “أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة بشكلٍ إلكتروني.
وأوضح المرور، عبر حسابه في منصة إكس، أن المزاد يستمر حتى يوم غدٍ الإثنين 15 سبتمبر.
ويمكن للراغبين المشاركة في مزاد اللوحات الإلكترونية عبر أربع خطوات بسيطة تشمل التالي: