المرور يطرح مزاد اللوحات المُميزة عبر منصة أبشر

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، طرح المزاد الإلكتروني للوحات المُميزة عبر منصة “أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة بشكلٍ إلكتروني.
وأوضح المرور، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، أن المزاد يستمر حتى يوم غدٍ الإثنين 29 سبتمبر.
ويمكن للراغبين المشاركة عبر أربع خطوات بسيطة كما يلي: