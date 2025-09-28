Icon

المرور يطرح مزاد اللوحات المُميزة عبر منصة أبشر

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٨ صباحاً
المرور يطرح مزاد اللوحات المُميزة عبر منصة أبشر
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، طرح المزاد الإلكتروني للوحات المُميزة عبر منصة “أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة بشكلٍ إلكتروني.

مزاد اللوحات المميزة

وأوضح المرور، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، أن المزاد يستمر حتى يوم غدٍ الإثنين 29 سبتمبر.

ويمكن للراغبين المشاركة عبر أربع خطوات بسيطة كما يلي:

  • الدخول على “أبشر”
  • اختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”
  • ثم اختيار “المرور”
  • ثم اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.

 

 

 

