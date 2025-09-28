المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث في منطقة المدينة المنورة

كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في عام 2024 في منطقة المدينة المنورة.

أبرز 3 مسببات للحوادث

وأوضحت أن استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال) أثناء قيادة المركبة، والانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، من أبرز مسببات الحوادث المرورية بمنطقة المدينة المنورة.

أنظمة وقواعد السير والسلامة

ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية، على الطرق في جميع مناطق المملكة.