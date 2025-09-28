المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث في منطقة المدينة المنورة

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في عام 2024 في منطقة المدينة المنورة.
وأوضحت أن استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال) أثناء قيادة المركبة، والانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، من أبرز مسببات الحوادث المرورية بمنطقة المدينة المنورة.
ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية، على الطرق في جميع مناطق المملكة.