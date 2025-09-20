المرور : 4 توجيهات حال القيادة داخل الأحياء السكنية

أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر القبض على 3 أشخاص لترويجهم 9,984 قرصًا محظورًا بعسير بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. السعودية تدعم اقتصاد اليمن بـ 1.38 مليار ريال الحج والعمرة: 30 مليون مستخدم لتطبيق نسك من 190 دولة حول العالم 5 اشتراطات وضوابط رئيسة يجب على المنشآت والمتاجر الالتزام بها عند تنظيم المسابقات شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً باليوم الوطني ولي العهد يستعرض مع رئيس فرنسا نتائج مؤتمر تسوية قضية فلسطين
أكد المرور السعودي أهمية التزام قائدي المركبات بالسرعة النظامية داخل الأحياء السكنية حفاظًا على سلامة السكان والمشاة.
ووجه المرور، عبر حسابه في منصة إكس”، بأهمية اتباع أنظمة السير والالتزام بالتعليمات المرورية داخل الطرق الداخلية.
وأضاف المرور أن من أبرز الإرشادات التوقف التام عند التقاطعات قبل عبورها ومراعاة أولوية المرور، بالإضافة إلى منح الأفضلية للمشاة أثناء عبورهم.
وشدد المرور على أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز السلامة المرورية وتجنب الحوادث داخل الأحياء.
