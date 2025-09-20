Icon

أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة Icon فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل Icon فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة Icon السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر Icon القبض على 3 أشخاص لترويجهم 9,984 قرصًا محظورًا بعسير Icon بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. السعودية تدعم اقتصاد اليمن بـ 1.38 مليار ريال Icon الحج والعمرة: 30 مليون مستخدم لتطبيق نسك من 190 دولة حول العالم Icon 5 اشتراطات وضوابط رئيسة يجب على المنشآت والمتاجر الالتزام بها عند تنظيم المسابقات Icon شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً باليوم الوطني Icon ولي العهد يستعرض مع رئيس فرنسا نتائج مؤتمر تسوية قضية فلسطين  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتعزيز السلامة المرورية وتجنب الحوادث داخل الأحياء

المرور : 4 توجيهات حال القيادة داخل الأحياء السكنية

السبت ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٦ مساءً
المرور : 4 توجيهات حال القيادة داخل الأحياء السكنية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد المرور السعودي أهمية التزام قائدي المركبات بالسرعة النظامية داخل الأحياء السكنية حفاظًا على سلامة السكان والمشاة.

ووجه المرور، عبر حسابه في منصة إكس”، بأهمية اتباع أنظمة السير والالتزام بالتعليمات المرورية داخل الطرق الداخلية.

قد يهمّك أيضاً
المرور: عدم وضع حزام الأمان للراكب بجوار السائق يعرضه للمخالفة

المرور: عدم وضع حزام الأمان للراكب بجوار السائق يعرضه للمخالفة

جازان.. تحويل الحركة على طريق الأمير فيصل بن فهد قبل تقاطع المطار

جازان.. تحويل الحركة على طريق الأمير فيصل بن فهد قبل تقاطع المطار

القيادة داخل الأحياء السكنية:

وأضاف المرور أن من أبرز الإرشادات التوقف التام عند التقاطعات قبل عبورها ومراعاة أولوية المرور، بالإضافة إلى منح الأفضلية للمشاة أثناء عبورهم.

وشدد المرور على أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز السلامة المرورية وتجنب الحوادث داخل الأحياء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر
السعودية اليوم

المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر

السعودية اليوم
ضبط 2281 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة
السعودية اليوم

ضبط 2281 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن...

السعودية اليوم
المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني.. غدًا
السعودية اليوم

المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني.. غدًا

السعودية اليوم
المرور: 8 خطوات لنقل اللوحات عبر منصة أبشر
السعودية اليوم

المرور: 8 خطوات لنقل اللوحات عبر منصة...

السعودية اليوم
المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث في منطقة الرياض
السعودية اليوم

المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث...

السعودية اليوم