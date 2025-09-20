المرور : 4 توجيهات حال القيادة داخل الأحياء السكنية

أكد المرور السعودي أهمية التزام قائدي المركبات بالسرعة النظامية داخل الأحياء السكنية حفاظًا على سلامة السكان والمشاة.

ووجه المرور، عبر حسابه في منصة إكس”، بأهمية اتباع أنظمة السير والالتزام بالتعليمات المرورية داخل الطرق الداخلية.

القيادة داخل الأحياء السكنية:

وأضاف المرور أن من أبرز الإرشادات التوقف التام عند التقاطعات قبل عبورها ومراعاة أولوية المرور، بالإضافة إلى منح الأفضلية للمشاة أثناء عبورهم.

وشدد المرور على أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز السلامة المرورية وتجنب الحوادث داخل الأحياء.