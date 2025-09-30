المرور: 4 طوارئ على الطرق.. كن مستعدًا

السعودية تحصد 6 جوائز دولية في أولمبياد البلقان للمعلوماتية 2025 بإيطاليا نائب أمير مكة المكرمة يقدم التعازي لأبناء الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز حليب الكركم.. الأفضل قبل النوم اكتشاف يوثق 12 ألف سنة من مواقع الفن الصخري في صحراء النفود سكني يوضح السن المطلوب للتقديم للحصول على الدعم القبض على وافدين لاعتدائهم على آخر وسلب ماله بالرياض غلق محلين مخالفين لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية بالرياض 221 مليون عملية نقاط بيع في السعودية بقيمة 12 مليار ريال ترامب يمهل حماس 4 أيام للرد على خطة غزة هل تتأثر مصر بفيضانات السودان؟
نبهت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات إلى ضرورة الاستعداد لأي طارئ على الطريق لضمان سلامة الجميع على الطرق.
وأوضح المرور، عبر منصة إكس، أن سائق المركبة عليه الانتباه وأن يكون مستعدًا لأي طارئ على الطريق.
وأضاف المرور أن هذه الطوارئ تشمل، ما يلي:
عند القيادة .. كن مستعدًا لأي أمر.#المرور_السعودي#سلامتك_تهمنا pic.twitter.com/dodmr6UAmn
— المرور السعودي (@eMoroor) September 30, 2025