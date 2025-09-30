Icon

منها التقلبات الجوية وعبور المشاة

المرور: 4 طوارئ على الطرق.. كن مستعدًا

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

نبهت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات إلى ضرورة الاستعداد لأي طارئ على الطريق لضمان سلامة الجميع على الطرق.

4 طوارئ على الطرق

وأوضح المرور، عبر منصة إكس، أن سائق المركبة عليه الانتباه وأن يكون مستعدًا لأي طارئ على الطريق.

وأضاف المرور أن هذه الطوارئ تشمل، ما يلي:

  • تقليل سرعة المركبات
  • التقلبات الجوية المفاجئة
  • أعمال الصيانة
  • عبور المشاة

