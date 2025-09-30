المرور: 4 طوارئ على الطرق.. كن مستعدًا

نبهت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات إلى ضرورة الاستعداد لأي طارئ على الطريق لضمان سلامة الجميع على الطرق.

4 طوارئ على الطرق

وأوضح المرور، عبر منصة إكس، أن سائق المركبة عليه الانتباه وأن يكون مستعدًا لأي طارئ على الطريق.

وأضاف المرور أن هذه الطوارئ تشمل، ما يلي: