المرور: 5 شروط لقيادة المركبة في السعودية برخصة دولية

حددت الإدارة العامة للمرور، خمسة شروط لقيادة المركبة في السعودية برخصة دولية أو أجنبية، حيث تتيح المرور للقادمين إلى المملكة من الزوار فترة محددة للقيادة بالرخصة الأجنبية.

وأوضح المرور السعودي، عبر منصة إكس”، أن شروط قيادة الزائر برخصة دولية أو أجنبية، تشمل التالي:

5 شروط لقيادة المركبة برخصة دولية

– توافق الرخصة مع نوع المركبة.

– ترجمة الرخصة من جهة معتمدة.

– القيادة بالرخصة لمدة سنة من تاريخ الدخول أو حتى انتهاء صلاحيتها (أيهما الأقرب).

– السماح بالقيادة بالرخصة الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال مدة سريانها.

– لا يعتد برخصة القيادة الدولية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية