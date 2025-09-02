المرور: 5 شروط لقيادة المركبة في السعودية برخصة دولية أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى وظائف إدارية شاغرة لدى STC وظائف شاغرة في وزارة الطاقة الجامعة الإسلامية تفتح باب استقبال الأبحاث العلمية كارثة في السودان.. مصرع ألف شخص في انزلاق أرضي شاعر الراية يعود في موسمه الرابع عبر شاشة السعودية أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق المرور: احذروا المراوغة بين المركبات التأمينات: اكتمال صرف معاشات سبتمبر بقيمة 12 مليار ريال
حددت الإدارة العامة للمرور، خمسة شروط لقيادة المركبة في السعودية برخصة دولية أو أجنبية، حيث تتيح المرور للقادمين إلى المملكة من الزوار فترة محددة للقيادة بالرخصة الأجنبية.
وأوضح المرور السعودي، عبر منصة إكس”، أن شروط قيادة الزائر برخصة دولية أو أجنبية، تشمل التالي:
– توافق الرخصة مع نوع المركبة.
– ترجمة الرخصة من جهة معتمدة.
– القيادة بالرخصة لمدة سنة من تاريخ الدخول أو حتى انتهاء صلاحيتها (أيهما الأقرب).
– السماح بالقيادة بالرخصة الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال مدة سريانها.
– لا يعتد برخصة القيادة الدولية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية