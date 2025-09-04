المرور: 6 إرشادات للسلامة أثناء قيادة الدراجة الهوائية

وجهت الإدارة العامة للمرور، بأهمية الالتزام، بـ 6 إرشادات لضمان السلامة أثناء قيادة الدراجة الهوائية على الطرق.

6 إرشادات للسلامة أثناء قيادة الدراجة

وأوضح المرور، عبر منصة إكس، أن هذه الإرشادات تشمل، ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الهوائية وعدم السير في الطريق بأسلوب حر الحركة، ووجود عواكس على الملابس والدراجة عند القيادة ليلا.

كذلك تشمل الإرشادات، القيادة بكلتا اليدين وعدم الإنشغال بغير الطريق، وتركيب أنوار أمامية وخلفية، والالتزام بالتعليمات والضوابط المرورية.