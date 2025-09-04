Icon

الدولار يهبط مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية Icon تنبيه من حال مطرية وأتربة مثارة على جازان Icon المرور: 6 إرشادات للسلامة أثناء قيادة الدراجة الهوائية Icon التجارة: 5 إجراءات لضمان سرعة الاستجابة لبلاغات الاستبدال والاسترجاع Icon وظائف شاغرة في شركة رتال Icon سعر الذهب قرب أعلى مستوياته Icon أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق Icon القبض على 3 أشخاص لمضايقتهم وتحرشهم بفتيات بمكة المكرمة Icon جماهير الملاكمة تترقب المواجهة بين كانيلو وكراوفورد في لاس فيغاس Icon وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

المرور: 6 إرشادات للسلامة أثناء قيادة الدراجة الهوائية

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٥ صباحاً
المرور: 6 إرشادات للسلامة أثناء قيادة الدراجة الهوائية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وجهت الإدارة العامة للمرور، بأهمية الالتزام، بـ 6 إرشادات لضمان السلامة أثناء قيادة الدراجة الهوائية على الطرق.

6 إرشادات للسلامة أثناء قيادة الدراجة

وأوضح المرور، عبر منصة إكس، أن هذه الإرشادات تشمل، ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الهوائية وعدم السير في الطريق بأسلوب حر الحركة، ووجود عواكس على الملابس والدراجة عند القيادة ليلا.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 5468 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

ضبط 5468 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

ضبط 383 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

ضبط 383 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

كذلك تشمل الإرشادات، القيادة بكلتا اليدين وعدم الإنشغال بغير الطريق، وتركيب أنوار أمامية وخلفية، والالتزام بالتعليمات والضوابط المرورية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المرور: احذروا المراوغة بين المركبات
السعودية اليوم

المرور: احذروا المراوغة بين المركبات

السعودية اليوم
المرور لقائدي المركبات: التزموا سلوكيات القيادة الآمنة
السعودية اليوم

المرور لقائدي المركبات: التزموا سلوكيات القيادة الآمنة

السعودية اليوم
المرور للسائقين: اتبعوا التدابير الوقائية على الطرق المنحدرة
السعودية اليوم

المرور للسائقين: اتبعوا التدابير الوقائية على الطرق...

السعودية اليوم
المرور يحدد عقوبة ملاحقة مركبات الطوارئ
آخر الاخبار

المرور يحدد عقوبة ملاحقة مركبات الطوارئ

آخر الاخبار