المرور: 8 خطوات لنقل اللوحات عبر منصة أبشر

أوضحت الإدارة العامة للمرور، بالتفصيل طريقة الوصول إلى خدمة نقل اللوحات عبر منصة أبشر، والتي تُمكِّن مالك اللوحة من نقل لوحات مركبته إلى أخرى.
وأوضح المرور، عبر منصة إكس، أن الخدمة يمكن الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:
وتتيح الخدمة عدة مزايا تشمل، ضمان استلام المبلغ بأمان، وإمكانية تنفيذ الخدمة في أي وقت ومكان، استلام رخص السير من خلال الناقل البريدي.
خدمة نقل اللوحات عبر منصة #أبشر .. تُمكِّن مالك اللوحة من نقل لوحات مركبته إلى أخرى.#المرور_السعودي pic.twitter.com/evE2cJKDjs
— المرور السعودي (@eMoroor) September 17, 2025