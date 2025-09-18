Icon

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية Icon تمديد فترة التسجيل بجائزة المعلم المتميز في المدينة المنورة Icon نيوم يفوز على الأخدود بهدف دون رد Icon وظائف شاغرة بـ فروع الهيئة الملكية Icon وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله Icon لمواجهة إنفيديا.. هواوي تطرح أقوى معالجات ذكاء اصطناعي Icon الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ183 مليار دولار Icon القوات السعودية والقوات البرية الأمريكية تختتمان مناورات الرمال الحمراء Icon وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
إمكانية تنفيذ الخدمة في أي وقت ومكان

المرور: 8 خطوات لنقل اللوحات عبر منصة أبشر

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٣ مساءً
المرور: 8 خطوات لنقل اللوحات عبر منصة أبشر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت الإدارة العامة للمرور، بالتفصيل طريقة الوصول إلى خدمة نقل اللوحات عبر منصة أبشر، والتي تُمكِّن مالك اللوحة من نقل لوحات مركبته إلى أخرى.

خطوات نقل اللوحات

وأوضح المرور، عبر منصة إكس، أن الخدمة يمكن الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

قد يهمّك أيضاً
بالفيديو.. المرور: لم يتم تسجيل أي حالات حتى الآن تتعلق بقيادة المرأة للسيارة

بالفيديو.. المرور: لم يتم تسجيل أي حالات حتى الآن تتعلق بقيادة المرأة...

المرور ينصح الطلاب بضرورة اتباع التعليمات المتعلقة بركوب الحافلات

المرور ينصح الطلاب بضرورة اتباع التعليمات المتعلقة بركوب الحافلات

  1. تسجيل الدخول لمنصة أبشر
  2. اختيار الخدمات الإلكترونية
  3. اختيار المركبات إدارة المركبات – نقل اللوحات
  4. ثم اختيار طلب جديد.
  5. يلي تلك الخطوات اختيار نقل اللوحات بين مركبتي ومركبة مالك آخر
  6. ادخال بيانات الطرف الآخر
  7. ادخال رمز التحقق المرسل لهاتف مالك اللوحة الأخرى
  8. مراجعة الطلب ودفع الرسوم.

وتتيح الخدمة عدة مزايا تشمل، ضمان استلام المبلغ بأمان، وإمكانية تنفيذ الخدمة في أي وقت ومكان، استلام رخص السير من خلال الناقل البريدي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر
السعودية اليوم

المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر

السعودية اليوم
خطوات الوصول إلى خدمة نقل اللوحات عبر منصة أبشر
السعودية اليوم

خطوات الوصول إلى خدمة نقل اللوحات عبر...

السعودية اليوم
أبشر تنفذ أكثر من 41.091.768 عملية إلكترونية خلال أغسطس 
السعودية اليوم

أبشر تنفذ أكثر من 41.091.768 عملية إلكترونية...

السعودية اليوم
ضبط 2281 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة
السعودية اليوم

ضبط 2281 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن...

السعودية اليوم
المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا و4 خطوات للاشتراك
السعودية اليوم

المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا و4...

السعودية اليوم
المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث في منطقة الرياض
السعودية اليوم

المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث...

السعودية اليوم