المرور: 8 خطوات لنقل اللوحات عبر منصة أبشر

أوضحت الإدارة العامة للمرور، بالتفصيل طريقة الوصول إلى خدمة نقل اللوحات عبر منصة أبشر، والتي تُمكِّن مالك اللوحة من نقل لوحات مركبته إلى أخرى.

خطوات نقل اللوحات

وأوضح المرور، عبر منصة إكس، أن الخدمة يمكن الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول لمنصة أبشر اختيار الخدمات الإلكترونية اختيار المركبات إدارة المركبات – نقل اللوحات ثم اختيار طلب جديد. يلي تلك الخطوات اختيار نقل اللوحات بين مركبتي ومركبة مالك آخر ادخال بيانات الطرف الآخر ادخال رمز التحقق المرسل لهاتف مالك اللوحة الأخرى مراجعة الطلب ودفع الرسوم.

وتتيح الخدمة عدة مزايا تشمل، ضمان استلام المبلغ بأمان، وإمكانية تنفيذ الخدمة في أي وقت ومكان، استلام رخص السير من خلال الناقل البريدي.