المشي المنتظم يقلل الإصابة بآلام الظهر المزمنة

الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٣ مساءً
المواطن - واس

أثبت المشي بانتظام فعاليته على تعزيز الصحة الجسدية والنفسية، لما له من فوائد لتقوية القلب من خلال تنظيم الدورة الدموية، وخفض ضغط الدم والكوليسترول، وتعزيز صحة الجهاز التنفسي، ليدعم ذلك دراسة أجراها علماء من جامعة “العلوم والتكنولوجيا” النرويجية أثبتت أن المشي لأكثر من ساعة ونصف يوميًا بوتيرة مريحة يسهم أيضًا في تقليل خطر الإصابة بآلام أسفل الظهر المزمنة، وذلك بنسبة تصل إلى 23%.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي شملت (11) ألفًا، و(194) شخصًا استخدموا أجهزة استشعار لقياس كثافة المشي اليومي، أن انتظام ومدة المشي أهم من شدته، مما يجعل المشي الطويل وسيلة فعالة للوقاية من اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي، التي تعد من أكثر أسباب الإعاقة انتشارًا في النرويج والعالم.

وأجمعت العديد من الدراسات على أن رياضة المشي تمنح الإنسان العديد من الفوائد الصحية، منها الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وتعزيز قوة ونشاط الدورة الدموية، وتعزيز وظيفة الجهاز المناعي، فضلًا عن تقليل دهون الجسم وحرق السعرات الحرارية، وبالتالي الإسهام في إنقاص الوزن، وخاصة خلال ممارسة المشي السريع.

