وظائف شاغرة لدى داون تاون السعودية التحالف الإسلامي يطلق دورة لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في محاربة تمويل الإرهاب الملحقية الثقافية السعودية في ماليزيا تحتفي باليوم الوطني الـ95 أبرز الأسئلة الشائعة وإجابتها بشأن منصة التوازن العقاري حريق في مستودعات بالمدينة المنورة والمدني يتدخل وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة مقتل شخص وإصابة 9 في هجوم على كنيسة بميشيجان الأمريكية وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية وظائف شاغرة بـ مجموعة دله البركة وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة معادن
أقامت الملحقية الثقافية في ماليزيا حفلًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، وذلك ضمن برنامج الاحتفاء الذي نظمته سفارة المملكة لدى ماليزيا.
وتشرفت الملحقية بمشاركة البعثة الدبلوماسية السعودية وأبنائها الطلبة، إلى جانب عدد من المؤسسات التعليمية الماليزية من جامعات وكليات ومعاهد، فضلًا عن حضور عدد من المسؤولين الماليزيين والبعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية والصديقة.
وحظي جناح الملحقية الثقافية السعودية بماليزيا بزيارات كبار المسؤولين من الدول الصديقة، حيث مثل الملحقية القائم بأعمال الملحقية الثقافية بماليزيا محمد بن عبدالله السهلي.