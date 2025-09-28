الملحقية الثقافية السعودية في ماليزيا تحتفي باليوم الوطني الـ95

أقامت الملحقية الثقافية في ماليزيا حفلًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، وذلك ضمن برنامج الاحتفاء الذي نظمته سفارة المملكة لدى ماليزيا.

وتشرفت الملحقية بمشاركة البعثة الدبلوماسية السعودية وأبنائها الطلبة، إلى جانب عدد من المؤسسات التعليمية الماليزية من جامعات وكليات ومعاهد، فضلًا عن حضور عدد من المسؤولين الماليزيين والبعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية والصديقة.

وحظي جناح الملحقية الثقافية السعودية بماليزيا بزيارات كبار المسؤولين من الدول الصديقة، حيث مثل الملحقية القائم بأعمال الملحقية الثقافية بماليزيا محمد بن عبدالله السهلي.