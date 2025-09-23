الملك سلمان: وحدتنا الوطنية قامت على الشريعة الإسلامية والعدل

مظاهر البهجة ترتسم على وجوه الأطفال باحتفالات اليوم الوطني في الباحة الطائف الآن.. أمطار غزيرة على السيل الكبير مسيرة العرض بالطائف احتفاء باليوم الوطني.. أعلام وفعاليات ومسابقات ارتفاع مقلق في حالات الكوليرا بدارفور صلاة الغائب على سماحة مفتي المملكة في المسجد النبوي أمطار غزيرة على المسجد الحرام السعودية ترحب باعتراف فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا وسان مارينو بالدولة الفلسطينية ولي العهد يؤدي صلاة الميت على سماحة مفتي المملكة في جامع الإمام تركي بالرياض سعود بن مشعل يؤدي صلاة الغائب على سماحة مفتي المملكة في جامع الملك سلمان بجدة لحظات دفن مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في مقبرة العود بالرياض
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، احتفاء بذكرى اليوم الوطني عبر حسابه في منصة إكس” في ذكرى يومنا الوطني، نحمد الله على ما تحقق من إنجازات في بلادنا الغالية، ووحدة وطنية قامت على الشريعة الإسلامية والعدل”.
وتحتفل المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، الموافق 23 سبتمبر 2025، بذكرى اليوم الوطني الـ95، تحت شعار “عزنا بطبعنا”، في مناسبة وطنية تجسد تاريخًا حافلًا بالإنجازات والوحدة.