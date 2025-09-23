الملك سلمان: وحدتنا الوطنية قامت على الشريعة الإسلامية والعدل

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، احتفاء بذكرى اليوم الوطني عبر حسابه في منصة إكس” في ذكرى يومنا الوطني، نحمد الله على ما تحقق من إنجازات في بلادنا الغالية، ووحدة وطنية قامت على الشريعة الإسلامية والعدل”.

وتحتفل المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، الموافق 23 سبتمبر 2025، بذكرى اليوم الوطني الـ95، تحت شعار “عزنا بطبعنا”، في مناسبة وطنية تجسد تاريخًا حافلًا بالإنجازات والوحدة.