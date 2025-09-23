الملك سلمان وولي العهد يعزيان حاكم الشارقة في وفاة الشيخ سلطان بن خالد موكب ترامب يحرج ماكرون في نيويورك والرئيس الفرنسي يعاتبه هاتفيًا أهالي جازان يرسمون أفراحهم ابتهاجًا بيوم الوطن الصحة العالمية تحذر من خطر ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه صورة مؤثرة .. مفتي المملكة يجيب على الأسئلة على فراش المرض برج الطوية بالجبيل.. حكاية حصن صامد منذ 100 عام صلاة الغائب على سماحة مفتي المملكة بالمسجد الحرام الشيخ السند: بلادنا أيقونة العالم ومحط أنظاره وقائدة السلام مسيرة القوات الأمنية والعسكرية تجوب شوارع المدينة المنورة احتفاءً باليوم الوطني تعطل السلم الكهربائي بترامب وقرينته في الأمم المتحدة
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في وفاة الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي -رحمه الله-.
وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ وفاة الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي –رحمه الله-.
وقال سمو ولي العهد: “تلقينا نبأ وفاة الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي ـرحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.