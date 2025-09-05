4 نصائح طبية مهمة للوقاية من سرطان المعدة وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 62 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس البرتغال في ضحايا القطار ترامب يخفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية إلى 15% حادث وميض لحظي في مطعم بالعرضيات والدفاع المدني يباشر أم القرى تنشر نص تعديل نظام المرور.. ترحيل السائقين الأجانب في هذه الحالة عملية نوعية تحبط تهريب 165 قرص محظور في جازان موجات واي فاي لقياس معدل ضربات القلب بالمنزل رياح نشطة بسرعة 49 كم / ساعة على جدة ورابغ فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية البوسنة والهرسك
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال، في ضحايا حادث انحراف قطار جبلي عن مساره وانقلابه في مدينة لشبونة في جمهورية البرتغال وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.
وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ حادث انحراف قطار جبلي عن مساره وانقلابه في مدينة لشبونة في جمهورية البرتغال، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال، في ضحايا حادث انحراف قطار جبلي عن مساره وانقلابه في مدينة لشبونة في جمهورية البرتغال وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.
وقال سمو ولي العهد:” بلغني نبأ حادث انحراف قطار جبلي عن مساره وانقلابه في مدينة لشبونة في جمهورية البرتغال، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشبعكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.