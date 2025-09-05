Icon

4 نصائح طبية مهمة للوقاية من سرطان المعدة Icon وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 62 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس البرتغال في ضحايا القطار Icon ترامب يخفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية إلى 15% Icon حادث وميض لحظي في مطعم بالعرضيات والدفاع المدني يباشر Icon أم القرى تنشر نص تعديل نظام المرور.. ترحيل السائقين الأجانب في هذه الحالة Icon عملية نوعية تحبط تهريب 165 قرص محظور في جازان Icon موجات واي فاي لقياس معدل ضربات القلب بالمنزل Icon رياح نشطة بسرعة 49 كم / ساعة على جدة ورابغ Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية البوسنة والهرسك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس البرتغال في ضحايا القطار

الجمعة ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٥ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس البرتغال في ضحايا القطار
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال، في ضحايا حادث انحراف قطار جبلي عن مساره وانقلابه في مدينة لشبونة في جمهورية البرتغال وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ حادث انحراف قطار جبلي عن مساره وانقلابه في مدينة لشبونة في جمهورية البرتغال، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.

قد يهمّك أيضاً
قاضي القدس يُثمن استضافة الملك سلمان 1000 حاج من أُسَر شهداء فلسطين

قاضي القدس يُثمن استضافة الملك سلمان 1000 حاج من أُسَر شهداء فلسطين

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كوت ديفوار

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كوت ديفوار

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال، في ضحايا حادث انحراف قطار جبلي عن مساره وانقلابه في مدينة لشبونة في جمهورية البرتغال وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد:” بلغني نبأ حادث انحراف قطار جبلي عن مساره وانقلابه في مدينة لشبونة في جمهورية البرتغال، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشبعكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس مجلس...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس فيتنام
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس فيتنام

السعودية اليوم
ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس وزراء هولندا العلاقات وتطورات قطاع غزة
السعودية اليوم

ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس وزراء...

السعودية اليوم
بموافقة الملك سلمان.. منح 8 مواطنين ومقيم ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية
أخبار رئيسية

بموافقة الملك سلمان.. منح 8 مواطنين ومقيم...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوزبكستان
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوزبكستان

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك ماليزيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك ماليزيا

السعودية اليوم
محمد بن زايد يصل الرياض وولي العهد في مقدمة مستقبليه
أخبار رئيسية

محمد بن زايد يصل الرياض وولي العهد...

أخبار رئيسية
ولي العهد يستقبل نائب رئيس فلسطين
أخبار رئيسية

ولي العهد يستقبل نائب رئيس فلسطين

أخبار رئيسية