الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس البرتغال في ضحايا القطار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال، في ضحايا حادث انحراف قطار جبلي عن مساره وانقلابه في مدينة لشبونة في جمهورية البرتغال وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ حادث انحراف قطار جبلي عن مساره وانقلابه في مدينة لشبونة في جمهورية البرتغال، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال، في ضحايا حادث انحراف قطار جبلي عن مساره وانقلابه في مدينة لشبونة في جمهورية البرتغال وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد:” بلغني نبأ حادث انحراف قطار جبلي عن مساره وانقلابه في مدينة لشبونة في جمهورية البرتغال، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشبعكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.