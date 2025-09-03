Icon

في ضحايا الانزلاق الأرضي

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان

الأربعاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٤ صباحاً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، في ضحايا الانزلاق الأرضي الذي وقع في جبل مرة غرب بلاده.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ وقوع انزلاق أرضي بجبل مرة غرب جمهورية السودان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لسيادتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية السودان الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية السودان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان في ضحايا الانزلاق الأرضي الذي وقع في جبل مرة غرب بلاده.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وقوع انزلاق أرضي بجبل مرة غرب جمهورية السودان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لسيادتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يعيد المفقودين سالمين، إنه سميع مجيب”.

