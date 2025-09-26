Icon

بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في ملاوي

الملك سلمان وولي العهد يهنئان آرثر بيتر موثاريكا

الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان آرثر بيتر موثاريكا
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد آرثر بيتر موثاريكا بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية ملاوي.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية ملاوي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد آرثر بيتر موثاريكا بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية ملاوي.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية ملاوي الصديق المزيد من التقدم والرقي.

