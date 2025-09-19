Icon

بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت كيتس ونيفيس

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٧ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت كيتس ونيفيس
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة مارسيلا ليبورد، الحاكم العام لسانت كيتس ونيفيس، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب سانت كيتس ونيفيس الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة مارسيلا ليبورد، الحاكم العام لسانت كيتس ونيفيس، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب سانت كيتس ونيفيس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

