بذكرى استقلال بلادها

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لبيليز

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٨ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لبيليز
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة فرويلا تسالام الحاكم العام لبيليز، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب بيليز الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة فرويلا تسالام، الحاكم العام لبيليز، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب بيليز الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

