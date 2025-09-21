الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لبيليز

ألعاب نارية وفعاليات جوية وبحرية في سماء السعودية بمناسبة اليوم الوطني القبض على 3 مواطنين اعتدوا على آخر بالرياض الاتحاد يتغلب على النجمة بهدفٍ دون رد التعادل السلبي يحسم مواجهة الحزم والفتح بدوري روشن فلكية جدة: كسوف جزئي عميق للشمس غدًا عادات يومية سلبية تسبب النوبات القلبية أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة فرويلا تسالام الحاكم العام لبيليز، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب بيليز الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة فرويلا تسالام، الحاكم العام لبيليز، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب بيليز الصديق المزيد من التقدم والازدهار.