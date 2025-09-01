تحذير متقدم بشأن هطول أمطار غزيرة على الباحة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سلوفاكيا التحقيق مع 416 متهمًا وإيقاف 138 في قضايا رشوة واستغلال نفوذ ولي العهد يستقبل نائب رئيس فلسطين تحطم مروحية عسكرية ومقتل طاقمها في باكستان الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوزبكستان وظائف شاغرة لدى شركة نت وركرس للخدمات انفجار مخزن ذخيرة في مصراتة الليبية يصيب 16 شخصًا طائرة هندية تنجو من كارثة محققة بعد اشتعال محركها السعودية تعزي وتتضامن مع أفغانستان في ضحايا الزلزال
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أوزبكستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أوزبكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.