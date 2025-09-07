Icon

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:١٠ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

الملك سلمان يوافق على خطة الفتح التدريجي للمسجد النبوي

طبيبة من أصل عربي ترفض تولي وزارة الصحة بالبرازيل

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

