الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده

بالفيديو.. قتلى جراء انهيار جسر في العراق ضبط مواطن لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية عبدالله الربيعة في سوريا لتدشين برامج إنسانية وتسيير جسر إغاثي بري ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد موعد خسوف القمر الليلة السبحة.. تراثٌ متجذّرٌ وحرفة حاضرة في أسواق القصيم تعليم الباحة يطلق مبادرة تحسين التدريس ميدان نجران للهجن يعلن نتائج سباقه لسنّ الحقايق وظائف شاغرة بـ شركة Baker Hughes الصين تطلق مجموعة من الأقمار الصناعية
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.