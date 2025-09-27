Icon

بذكرى استقلال بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تركمانستان

السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٥ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تركمانستان
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب تركمانستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب تركمانستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

