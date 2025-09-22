Icon

بذكرى استقلال بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية مالي

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠١ مساءً
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة العماد الأول آسيمي غويتا رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

فيديو.. عمل فني عن الملك سلمان ملهم الأمة: اضحك عسى الدنيا وحاقدها فداك

فيديو.. عمل فني عن الملك سلمان ملهم الأمة: اضحك عسى الدنيا وحاقدها...

رويترز تسلط الضوء على كلمة ولي العهد ودعوته للعالم

رويترز تسلط الضوء على كلمة ولي العهد ودعوته للعالم

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة العماد الأول آسيمي غويتا رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

