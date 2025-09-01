Icon

بذكرى يوم الدستور لبلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سلوفاكيا

الإثنين ١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٧ مساءً
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بيتر بيليغريني، رئيس جمهورية سلوفاكيا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بيتر بيليغريني، رئيس جمهورية سلوفاكيا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

