Icon

فيصل بن فرحان يصل إلى تونس في زيارة رسمية Icon مجلس الوزراء: الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية Icon إطلاق خدمة “بلاغ بيئي” عبر تطبيق توكلنا Icon إطلاق أول وحدة تخزين عائمة لتزويد السفن بالوقود بميناء جدة الإسلامي  Icon القبض على 22 مخالفاً لهريبهم 320 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان Icon الرميان: صندوق الاستثمارات يعلن قريباً استراتيجيته طويلة الأجل Icon التجارة تستدعي 258 خرطوم مياه هيدروتك Hydrotech Icon الأمم المتحدة تدعو لتوفير 139 مليون دولار لمتضرري زلزال أفغانستان Icon مبادرة لإنشاء 650 متجراً إلكترونيًا للمشاريع الصغيرة مجانًا Icon نيابة عن الملك سلمان.. ولي العهد يُلقي الخطاب السنوي لافتتاح أعمال مجلس الشورى غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بذكرى استقلال بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس طاجيكستان

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٨ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس طاجيكستان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

قد يهمّك أيضاً
مشاهد من تدشين الأمير محمد بن سلمان برنامج تطوير الصناعات الوطنية

مشاهد من تدشين الأمير محمد بن سلمان برنامج تطوير الصناعات الوطنية

بأمر الملك سلمان .. تسمية 13 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا

بأمر الملك سلمان .. تسمية 13 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

برعاية ولي العهد.. انطلاق مؤتمر الاستثمار الثقافي 2025 نهاية سبتمبر الجاري
أخبار رئيسية

برعاية ولي العهد.. انطلاق مؤتمر الاستثمار الثقافي...

أخبار رئيسية
ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان الجهود المبذولة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة
أخبار رئيسية

ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان الجهود المبذولة...

أخبار رئيسية
ولي العهد يستقبل محمد بن زايد ويستعرضان العلاقات وتطورات الأحداث الإقليمية
السعودية اليوم

ولي العهد يستقبل محمد بن زايد ويستعرضان...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس البرتغال في ضحايا القطار
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس البرتغال...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس البرازيل...

السعودية اليوم
ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس وزراء هولندا العلاقات وتطورات قطاع غزة
السعودية اليوم

ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس وزراء...

السعودية اليوم
نيابة عن الملك سلمان.. ولي العهد يُلقي الخطاب السنوي لافتتاح أعمال مجلس الشورى غدًا
أخبار رئيسية

نيابة عن الملك سلمان.. ولي العهد يُلقي...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة مقدونيا الشمالية
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة مقدونيا...

السعودية اليوم