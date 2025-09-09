الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس طاجيكستان

فيصل بن فرحان يصل إلى تونس في زيارة رسمية مجلس الوزراء: الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية إطلاق خدمة “بلاغ بيئي” عبر تطبيق توكلنا إطلاق أول وحدة تخزين عائمة لتزويد السفن بالوقود بميناء جدة الإسلامي القبض على 22 مخالفاً لهريبهم 320 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان الرميان: صندوق الاستثمارات يعلن قريباً استراتيجيته طويلة الأجل التجارة تستدعي 258 خرطوم مياه هيدروتك Hydrotech الأمم المتحدة تدعو لتوفير 139 مليون دولار لمتضرري زلزال أفغانستان مبادرة لإنشاء 650 متجراً إلكترونيًا للمشاريع الصغيرة مجانًا نيابة عن الملك سلمان.. ولي العهد يُلقي الخطاب السنوي لافتتاح أعمال مجلس الشورى غدًا
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.