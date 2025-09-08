Icon

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غويانا Icon سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون لإزالة وإدارة الأنقاض في ريف دمشق Icon احتجاز المتهمين بقتل المبتعث محمد القاسم حتى محاكمة فبراير المقبل Icon طيران ناس يعلن تشغيل 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين الدمام ودمشق Icon الغطاء النباتي يطلق خدمات الرقم الموحد 19965 Icon سوق الأسهم السعودية يغلق بتداولات فيمتها 4.1 مليارات ريال Icon صندوق التنمية الزراعية يعتمد 473 مليون ريال قروضًا تمويلية Icon بدء أعمال السجل العقاري لـ27 حيًا بمنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة Icon إسبانيا تُعلن 9 إجراءات لوقف الإبادة في غزة Icon ضبط 4 مخالفين للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بعسير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غويانا

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٣ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غويانا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية غويانا التعاونية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان يؤكد على أهمية رفع مستوى الخدمات البلدية لتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين

الملك سلمان يؤكد على أهمية رفع مستوى الخدمات البلدية لتحقيق تطلعات المواطنين...

الملك سلمان يوجه الدعوة لرئيس الإمارات لحضور القمة الخليجية في الرياض

الملك سلمان يوجه الدعوة لرئيس الإمارات لحضور القمة الخليجية في الرياض

وأشاد -أيده الله- بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية غويانا التعاونية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس مجلس...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس البرتغال في ضحايا القطار
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس البرتغال...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك إسواتيني
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك إسواتيني

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس البرازيل...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس فيتنام
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس فيتنام

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة مقدونيا الشمالية
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة مقدونيا...

السعودية اليوم