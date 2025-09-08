الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غويانا سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون لإزالة وإدارة الأنقاض في ريف دمشق احتجاز المتهمين بقتل المبتعث محمد القاسم حتى محاكمة فبراير المقبل طيران ناس يعلن تشغيل 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين الدمام ودمشق الغطاء النباتي يطلق خدمات الرقم الموحد 19965 سوق الأسهم السعودية يغلق بتداولات فيمتها 4.1 مليارات ريال صندوق التنمية الزراعية يعتمد 473 مليون ريال قروضًا تمويلية بدء أعمال السجل العقاري لـ27 حيًا بمنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة إسبانيا تُعلن 9 إجراءات لوقف الإبادة في غزة ضبط 4 مخالفين للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بعسير
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية غويانا التعاونية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وأشاد -أيده الله- بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة.
وعبّر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية غويانا التعاونية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.