بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غينيا بيساو

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٣ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غينيا بيساو
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الجنرال عمر سيسوكو أمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الجنرال عمر سيسوكو أمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

