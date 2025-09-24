الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غينيا بيساو استدعاء 1791 سيارة كيا سبورتاج 2024 لخلل خطير طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر الكرملين لترامب: روسيا دب وليست نمرًا من ورق أوبريت وطني ونافورة تفاعلية.. محافظ الأحساء يرعى احتفال اليوم الوطني الـ 95 أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء سوق الأسهم السعودية تقفز 5% مصرع 12 شخصًا على الأقل في كولكاتا الهندية بسبب الأمطار سماء الأحساء تزدان بالألعاب النارية احتفاءً باليوم الوطني طرح 3 فرص استثمارية لزراعة الشتلات والأشجار المثمرة في منطقة مكة المكرمة
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الجنرال عمر سيسوكو أمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الجنرال عمر سيسوكو أمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.