الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس فيتنام

هل يتأثر معاش التقاعد بوظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية؟ تنبيه من حالة مطرية غزيرة على الباحة حساب المواطن: 4 حالات لتسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي وظائف شاغرة في كدانة للتنمية والتطوير ضبط مواطنة مخالفة في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك 44 وظيفة شاغرة بفروع الهيئة الملكية ترامب: إسرائيل تخسر نفوذها في الكونجرس المرور: 5 شروط لقيادة المركبة في السعودية برخصة دولية
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس لونغ كوونغ، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس لونغ كوونغ، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.