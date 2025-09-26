Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢١ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، بذكرى 26 سبتمبر لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان يعزي حاكمة نيوزيلندا في ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين

الملك سلمان يعزي حاكمة نيوزيلندا في ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين

في اليوم الوطني.. واقع جديد يعيشه السعوديون رسم ملامحه الملك سلمان

في اليوم الوطني.. واقع جديد يعيشه السعوديون رسم ملامحه الملك سلمان

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، بذكرى 26 سبتمبر لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يعزيان حاكم الشارقة في وفاة الشيخ سلطان بن خالد
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان حاكم الشارقة...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت كيتس ونيفيس
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام...

السعودية اليوم
قطر والبحرين تهنئان الملك سلمان وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني
السعودية اليوم

قطر والبحرين تهنئان الملك سلمان وولي العهد...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أرمينيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أرمينيا

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لبيليز
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام...

السعودية اليوم
ملك الأردن يهنئ الملك سلمان بمناسبة اليوم الوطني
السعودية اليوم

ملك الأردن يهنئ الملك سلمان بمناسبة اليوم...

السعودية اليوم
القيادة الإماراتية تهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني
السعودية اليوم

القيادة الإماراتية تهنئ الملك سلمان وولي العهد...

السعودية اليوم
الملك سلمان: وحدتنا الوطنية قامت على الشريعة الإسلامية والعدل
أخبار رئيسية

الملك سلمان: وحدتنا الوطنية قامت على الشريعة...

أخبار رئيسية